Плотина, регулирующая уровень воды в Хопре, оказалась бесхозной

20.10.2022 | 09:03

В Колышлейском районе плотина, регулирующая уровень воды в реке Хопер, оказалась ничьей.

По сведениям администрации Потловского сельсовета, владелец гидротехнического сооружения у деревни Чеботаевка не известен. Отсутствует и какая-либо документация на плотину - проектная, исполнительная, эксплуатационная.

Между тем русловая плотина поддерживает в Хопре уровень воды, позволяющий обеспечивать население водой из артезианских скважин, колонок и колодцев, а также брать ресурс на нужды пожарных.

Специалисты минлесхоза вместе с представителями администрации Колышлейского района и Потловского сельсовета обследовали плотину.

«Рабочая группа приняла решение о необходимости приступить к работе по оформлению бесхозяйного гидротехнического сооружения в муниципальную собственность», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.