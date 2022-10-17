Пензенской области выделили 266 млн на расселение аварийного жилья

17.10.2022 | 09:25

Пензенская область вошла в число регионов, в которых наиболее остро ощущается потребность в деньгах на расселение аварийных домов. Финансирование выделили по распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

«Речь идет о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Дополнительные средства на эти цели получат 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании», - говорится в пояснительной записке к документу.

Общая сумма дополнительного финансирования составит 24 млрд руб., Пензенской области направят 266 млн 345 тыс. 800 руб.

«В сложившихся условиях необходимо проследить за эффективным использованием по прямому назначению каждого рубля», - подчеркнул Мишустин.

Средства должны поступить в региональные бюджеты до конца текущего года.