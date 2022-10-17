Пензенской области выделили 266 млн на расселение аварийного жилья

Пензенская область вошла в число регионов, в которых наиболее остро ощущается потребность в деньгах на расселение аварийных домов. Финансирование выделили по распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.
«Речь идет о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Дополнительные средства на эти цели получат 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании», - говорится в пояснительной записке к документу.
Общая сумма дополнительного финансирования составит 24 млрд руб., Пензенской области направят 266 млн 345 тыс. 800 руб.
«В сложившихся условиях необходимо проследить за эффективным использованием по прямому назначению каждого рубля», - подчеркнул Мишустин.
Средства должны поступить в региональные бюджеты до конца текущего года.
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