Пензенец изобразил фантастический мир на заборе заправки

13.10.2022 | 19:43

На заборе газозаправочной станции на Южной Поляне появились рыбы, осьминоги, носороги. Все нарисованы, но есть ощущение, будто сделаны из металла, и при этом зрители видят внутренности странных созданий. Горожанину по имени Юрий повезло больше остальных. Он смог удовлетворить свое любопытство, поговорив с тем, чья фантазия породила загадочных существ.

«Подъехал сюда на заправку, посмотрел, и, мне кажется, это что-то наподобие полусломанных машин нарисовано или что-то не достроено», - отметил пензенец.

«Может создаться такое впечатление, потому что здесь как бы торчат наружу детали, но на самом деле это такой стиль, который называется стим-панк. Этот стиль уходит своими корнями в эстетику начала XX века, когда был бум самого первого машиностроения», - объяснил художник Алексей Февралев.

Его работы радуют горожан на разных улицах Пензы. Но такого, как на Южной Поляне, автор еще не создавал. Февралев решил погрузить земляков в фантастический мир, где технологии, связанные с паром, не исчезли, а достигли наивысшего развития. Это и есть стим-панк - довольно популярное направление в дизайне.

«Это стиль, где делается упор на внутреннюю механику: на шестеренки, на всякие баллоны со сжатым воздухом, дирижабли. Я добавил от себя много, потому что в процессе мне приходят идеи и я реализую их совместно с той основой, которую взял изначально», - сообщил Алексей Февралев.

Художник обычно понимает, понравилась горожанам новинка или нет, по количеству фотографий со стрит-артом, выложенных в соцсетях, так что ждет реакции. В планах - работа по изменению внешнего облика одного из зданий на улице Чкалова.