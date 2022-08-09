На Московской появилось огромное граффити с динозаврами

09.08.2022 | 18:31

Сварщики, работающие на задворках Московской, уже устали отвечать на вопрос, как найти динозавров, и показывать дорогу к новому творению художника Алексея Февралева.

«Целый день туда люди ходят посмотреть. Как паломничество», - рассказал мужчина.

Чтобы увидеть эту красоту, нужно зайти во дворы со стороны минсельхоза или с улицы Горького. Свою работу художник спрятал не нарочно - место определял заказчик. А вот что изобразить на стене, решал сам Алексей. На огромном граффити не только динозавры, здесь много персонажей.

«Я назову это в общих чертах социальной сатирой. Но раскрывать в целом не буду, потому что пусть каждый зритель сам для себя там что-то найдет. Скажу только, что есть определенные слои общества и на этом все построено здесь», - отметил художник Алексей Февралев.

Над творением он работал долго. Получилось бы намного быстрее, если бы не тираннозавр рекс и фотограф, который захотел снять на его фоне художника.

«Я позировал со стремянки, принимая всяческие позы, которые мне диктовал фотограф. В конце концов я решил со стремянки прыгнуть, и она у меня из под ног куда-то делась. Я, как кошечка, «приземлился на четыре лапы». Из-за этого одна «лапа» сломалась, и пришлось делать трехнедельный перерыв», - сообщил Алексей Февралев.

Кстати, на таких серьезных площадях художник работал не кистью, а специальным аппаратом. Как говорит Алексей, возможно, граффити станет еще больше - есть и свободные метры, и идеи. Уже сейчас закоулки с непарадной стороны Московской стали желанной точкой для любителей поснимать что-то необычное и себя на его фоне.

«Круто! Очень красиво!» - оценила пензячка.