Общество

На Московской появилось огромное граффити с динозаврами

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Сварщики, работающие на задворках Московской, уже устали отвечать на вопрос, как найти динозавров, и показывать дорогу к новому творению художника Алексея Февралева.

«Целый день туда люди ходят посмотреть. Как паломничество», - рассказал мужчина.

Чтобы увидеть эту красоту, нужно зайти во дворы со стороны минсельхоза или с улицы Горького. Свою работу художник спрятал не нарочно - место определял заказчик. А вот что изобразить на стене, решал сам Алексей. На огромном граффити не только динозавры, здесь много персонажей.

«Я назову это в общих чертах социальной сатирой. Но раскрывать в целом не буду, потому что пусть каждый зритель сам для себя там что-то найдет. Скажу только, что есть определенные слои общества и на этом все построено здесь», - отметил художник Алексей Февралев.

Над творением он работал долго. Получилось бы намного быстрее, если бы не тираннозавр рекс и фотограф, который захотел снять на его фоне художника.

«Я позировал со стремянки, принимая всяческие позы, которые мне диктовал фотограф. В конце концов я решил со стремянки прыгнуть, и она у меня из под ног куда-то делась. Я, как кошечка, «приземлился на четыре лапы». Из-за этого одна «лапа» сломалась, и пришлось делать трехнедельный перерыв», - сообщил Алексей Февралев.

Кстати, на таких серьезных площадях художник работал не кистью, а специальным аппаратом. Как говорит Алексей, возможно, граффити станет еще больше - есть и свободные метры, и идеи. Уже сейчас закоулки с непарадной стороны Московской стали желанной точкой для любителей поснимать что-то необычное и себя на его фоне.

«Круто! Очень красиво!» - оценила пензячка.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Молодец

Гость||

Это не тот кто пиарился на ковид ангелах и попиливал с чинками бюджет Пензы ?

Схема отработанная. Ручки чешутся .почему не раздербанить лимончик-другой?

С остальным же все отлично

Гость||

Почему динозавры? Зачем ужасы и смерть рисовать? Нельзя ли было красивое что-то, цветы, например? Странный вкус заказчика.... рептилий любит..очень странно...

Гость||

Гость писал(a):

Странный вкус заказчика....
Это относится к химере дырявой лошади - символу коррупции и ЛГБТ. Вот там точно "Странный вкус у заказчика".

Здесь просто прекрасно оживили старый дворик!!!

Гость||

Гость писал(a):

Это относится к химере дырявой лошади - символу коррупции и ЛГБТ. Вот там точно "Странный вкус у заказчика".
Это относится исключительно к тебе и твоей психически больной голове. Лечись.

Гость||

Просто супер!!!Классные динозаврики

Гость||

Гость писал(a):

Странный вкус заказчика....
Это называется отсутствием вкуса. Уровень иллюстрации для детской книжки. Иллюстрации в книге не требует применения художественных приемов.

Гость||

Кто оплачивал сие художество? А с генпланом города согласовано? Ничего не понятно.

Гость||

Гость писал(a):

Это относится исключительно к тебе и твоей психически больной голове. Лечись.
Тебя в проктологии уже подлечили,ёршик унитазный подарили?

Таблетки принял?

Отдыхай...

Гость||

Я так понимаю, в этот дворик выходят окна жильцов? Или там офисные помещения? Так подходишь к окну, а на тебя динозавр глазки таращит - ну, думаю, удовольствие ниже среднего.

Гость||

Гость писал(a):

ну, думаю, удовольствие ниже среднего.
Старые обшарпаные стены лучше?

Гость||

Вопрос один - за чей счет банкет?

Гость||

Гость писал(a):

Старые обшарпаные стены лучше?
Стены можно покрасить.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.08.2022 19:41|

Гость писал(a):

ну, думаю, удовольствие ниже среднего.

Старые обшарпаные стены лучше?

Нет, лучше нормальные стены, но и детские рисунки на стенах далеко не всех умиляют. Лучше бы просто привели стены в порядок, а то уже задолбало это доморощенное творчество. То лебедей из покрышек старых наделают и возле домов навтыкают и думают, что это эстетично и красиво, то каких-то мусорных цветов возле подъездов насажают, перекопав годами выращенный и ухоженный газон.

Гость||

Гость писал(a):

Вопрос один - за чей счет банкет?
Видимо собственник здания подумал и прикинул, что размалевать стену под «высокохудожественное» граффити экономически целесообразней, чем провести косметический ремонт, от которого через год и следа не останется. Бизнес умеет считать свои деньги.

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Имя: Гость
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