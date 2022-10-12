В Пензе найденные на вокзале кошельки отдадут государству

Вещи, два года хранившиеся сотрудниками Пензенского ЛО МВД России на транспорте, передадут в собственность Российской федерации.
Мобильный телефон и кошельки с деньгами правоохранители обнаружили на железнодорожном вокзале в 2019-2020 годах. Вещи поместили в специальное помещение, рассчитывая, что хозяева вернутся за ними.
Порядок хранения проверила Пензенская транспортная прокуратура. Сотрудники надзорного органа установили, что находки по признакам соответствуют бесхозяйным и подлежат передаче государству.
Транспортный прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Пензы с соответствующими исками. Служители Фемиды согласились с его позицией и удовлетворили их, сообщили в транспортной прокуратуре.
Исполнение решений находится на контроле надзорного органа.
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