В Пензе найденные на вокзале кошельки отдадут государству

12.10.2022 | 16:55

Вещи, два года хранившиеся сотрудниками Пензенского ЛО МВД России на транспорте, передадут в собственность Российской федерации.

Мобильный телефон и кошельки с деньгами правоохранители обнаружили на железнодорожном вокзале в 2019-2020 годах. Вещи поместили в специальное помещение, рассчитывая, что хозяева вернутся за ними.

Порядок хранения проверила Пензенская транспортная прокуратура. Сотрудники надзорного органа установили, что находки по признакам соответствуют бесхозяйным и подлежат передаче государству.

Транспортный прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Пензы с соответствующими исками. Служители Фемиды согласились с его позицией и удовлетворили их, сообщили в транспортной прокуратуре.

Исполнение решений находится на контроле надзорного органа.