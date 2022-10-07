В регионе за сутки госпитализировали 28 коронавирусных больных

07.10.2022 | 13:16

В Пензенской области продолжает снижаться суточное число выявленных случаев коронавируса. В сводке оперштаба за 7 октября их оказалось 316.

География новых зараженных такова: Пенза - 111, Кузнецкий район - 43, Колышлейский и Пензенский - по 28, Башмаковский - 25, Каменский - 22, Мокшанский - 12, Земетчинский - 10, Белинский - 7, Пачелмский - 6, город Заречный - 5, Спасский район - 4, Неверкинский и Сосновоборский - по 3, Бессоновский и Камешкирский - по 2.

Единичные случаи зарегистрированы в Городищенском, Иссинском, Наровчатском, Сердобском и Шемышейском районах.

За сутки госпитализация потребовалась 28 жителям региона с коронавирусом.

«6 октября выздоровевших - 578 человек, итого - 204 339. Умерших - 2 (6 082). Случаев подтвержденной COVID - 213 650», - уточнили в оперативном штабе.