Актуальное о мобилизации: опечатали квартиру и забрали паспорт

05.10.2022 | 08:52

Телеграм-канал «Объясняем.рф» продолжает публиковать ответы на часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации. Утром в среду, 5 октября, там рассказали о незаконных способах добиться явки гражданина в военкомат.

- Если мне опечатали квартиру сотрудники военкомата, что делать?

Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры. В случае опечатывания вашей двери рекомендуем обратиться в полицию.

- Военный комиссар забрал паспорт гражданина из МФЦ. Законно ли это?

Такое действие незаконно. Его можно обжаловать в прокуратуре.

Ответы на другие вопросы, касающиеся мобилизации, вы можете посмотреть в разделе «Брифинги».