Актуальное о мобилизации: опечатали квартиру и забрали паспорт

Телеграм-канал «Объясняем.рф» продолжает публиковать ответы на часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации. Утром в среду, 5 октября, там рассказали о незаконных способах добиться явки гражданина в военкомат.
- Если мне опечатали квартиру сотрудники военкомата, что делать?
Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры. В случае опечатывания вашей двери рекомендуем обратиться в полицию.
- Военный комиссар забрал паспорт гражданина из МФЦ. Законно ли это?
Такое действие незаконно. Его можно обжаловать в прокуратуре.
Ответы на другие вопросы, касающиеся мобилизации, вы можете посмотреть в разделе «Брифинги».
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