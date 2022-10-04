Как узнать, есть ли человек в списке подлежащих мобилизации

04.10.2022 | 06:46

Специалисты портала «Объясняем.рф» подготовили ответы на очередные вопросы, которые поступают от граждан со всех уголков России.

Можно ли документы об отсрочке направить в военкомат по почте?

В условиях частичной мобилизации рекомендуется лично представить документы в военкомат.

Военный комиссар забрал паспорт гражданина из МФЦ. Законно ли это?

Такое действие незаконно. Его можно обжаловать в прокуратуре.

Как узнать, к какому военкомату я прикреплён?

Гражданин обязан состоять на воинском учете (в военкомате) по месту жительства или временного пребывания. Адреса военкоматов можно найти на сайте Министерства обороны. Также адреса военкоматов опубликованы на сайтах органов исполнительной власти субъектов Федерации.

Как узнать, есть ли кто из родных в списке подлежащих мобилизации, и ждать ли повестки?

Родственникам и другим доверенным лицам информация о призыве по мобилизации гражданина не может быть предоставлена, так как относится к информации ограниченного доступа. Повестка гражданину, подлежащему мобилизации, должна быть вручена ему лично в руки.