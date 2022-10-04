Общество

Банк «Кузнецкий» расширил ассортимент памятных монет

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В банк «Кузнецкий» поступила новая памятная монета «220-летие образования Министерства финансов Российской Федерации» номиналом 3 рубля (содержание химически чистого металла не менее 31,10 г, проба сплава - серебро 925/1000).

На монете изображено здание Министерства финансов Российской Федерации; на переднем плане в круге - фрагмент эмблемы министерства; по окружности - надпись: «220 ЛЕТ МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Все элементы художественного оформления выполнены в рельефе.

В серию «Легенды и сказки народов России» добавлена новая монета «Конек-Горбунок». На реверсе - рельефное изображение летящих над сказочным городом Конька-Горбунка с Иваном, держащим в руке Жар-птицу; внизу по окружности - надпись: «ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ».

Радужное изображение Жар-птицы с эффектом интерференции света создано посредством структуры микрорельефа. Изображения сказочного города, звезд и луны выполнены в технике лазерного матирования.

Монета номиналом 3 рубля - из серебра 925-й пробы, содержание химически чистого металла не менее 31,10 г.

Более подробную информацию можно получить в головном офисе банка, на сайте kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама.

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