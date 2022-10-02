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Общество

Пензенцев предупредили, что запуск отопления может длиться полмесяца

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Жители Пензенской области жалуются в социальных сетях на холодные батареи в квартирах. Так, соответствующее обращение на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» оставила подписчица Лариса.

«Заречный, Мира, 66. Отапливаются подъезды. В квартирах, в частности торцовых, вообще ни одна комната не отапливается. Такого никогда не было, хоть один стояк, но работал. Платим исправно. В чем дело? Будем выходить греться в подъезд. Где забота о людях?» - написала женщина.

Ларисе ответил представитель регионального правительства. Он напомнил, что регулировка отопления в многоэтажках - ответственное мероприятие, которое занимает некоторое время.

«Эксплуатационный персонал в течение первых дней отопительного сезона должен проверить и произвести правильное распределение теплоносителя по системам отопления, в том числе по отдельным стоякам. По технологии, после пуска тепла магистральные и квартальные сети заполняются водой, затем открываются внутридомовые задвижки, и только после этого жилищные организации приступают к пуско-наладочным работам и регулировке систем отопления в квартирах жилого дома, в том числе проводят проверку стояков и вентилей», - перечислил представитель.

Описанный процесс может занять от нескольких дней до двух недель. В некоторых случаях батареи в квартирах могут потеплеть на 10-й или 15-й день с момента старта отопительного сезона.

«Это связано с необходимостью установления гидравлического режима», - отмечено в ответе.

В Пензе отопительный сезон стартовал 26 сентября. В регионе в некоторых районах тепло стало поступать в учреждения и дома с 9 сентября.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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