За купальный сезон в Пензенской области погибло 28 отдыхающих

30.09.2022 | 09:34

В Пензенской области во время купального сезона погибло 28 человек, в том числе трое детей.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, основной причиной ЧП на воде осталось купание в неположенных и небезопасных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Утонувшие несовершеннолетние не контролировались взрослыми.

«Силами органов местного самоуправления, УМВД, пожарно-спасательных формирований, внештатных инспекторов ГИМС и волонтеров за летний купальный сезон 2022 года было создано более 100 профилактических групп, проведено более 3 000 рейдов, более 9 000 разъяснительных бесед», - добавили в МЧС.

В августе в Пензенской области действовало 38 зон отдыха у воды, где купание было санкционировано. В Пензе поплавать можно было в 3 местах.