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Общество

Стало известно, как работодатели будут вручать повестки

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В России продолжается частичная мобилизация. В Вооруженные силы РФ будет призвано 300 000 человек.

Повестки о призыве в ВС РФ вручаются гражданам лично в руки по месту жительства или через работодателей.

«Повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации», - сказано на портале «Объясняем.рф».

Сотрудник кадрового подразделения обязан уведомить сотрудника, на имя которого пришла повестка, о том, что ему необходимо явиться для получения повестки под роспись.

В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть ее в военный комиссариат, отметили на портале «Объясняем.рф».

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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