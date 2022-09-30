Стало известно, как работодатели будут вручать повестки

30.09.2022 | 15:39

В России продолжается частичная мобилизация. В Вооруженные силы РФ будет призвано 300 000 человек.

Повестки о призыве в ВС РФ вручаются гражданам лично в руки по месту жительства или через работодателей.

«Повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации», - сказано на портале «Объясняем.рф».

Сотрудник кадрового подразделения обязан уведомить сотрудника, на имя которого пришла повестка, о том, что ему необходимо явиться для получения повестки под роспись.

В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть ее в военный комиссариат, отметили на портале «Объясняем.рф».