Общество

В Пензе представили редкие виды цветов и кустарников

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Обычно пензенцы любуются пейзажами и портретами, а теперь не могут наглядеться на домашние растения. Но в зале картинной галереи появились не те цветы, какие растут на подоконниках, - здесь специалисты собрали интересные и редкие виды.

Маргарита Макарова занимается разведением бегоний, папоротников, пеларгоний, глоксиний. Но главное ее увлечение - узамбарские фиалки.

«Сколько на них я смотрю - столько восхищаюсь, до какой степени они красивые. Селекция не стоит на месте. Вот у меня фиалка, а форма у нее розочкой, сам цветок держится несколько месяцев», - рассказала участница выставки «Цветочная симфония» Маргарита Макарова.

Татьяну Уланову многие пензенцы знают как любительницу кактусов, у нее в квартире - около сотни. Есть двухцветные, есть будто покрытые паутиной - эти волоски даже расчесывают, есть колючие, есть с мягкими иголками, регулярно покрывающиеся бутонами и никогда не цветущие.

По словам Улановой, один из главных секретов кактусов - неспециалистам трудно понять, какого возраста экземпляр перед ними.

«Взрослое растение, ему лет пять, хотя маленькое, больше уже не будет - разрастается только вширь. Ферокактусу лет десять, но он еще деткой считается - растут громадные, зацветают только во взрослом состоянии», - объяснила участница выставки «Цветочная симфония» Татьяна Уланова.

Организаторы выставки учли также повальное увлечение пензенцев садоводством и привезли много цветов и кустарников, которые растут на открытом воздухе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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