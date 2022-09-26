Родина зовет: в Шемышейке семьи проводили военнообязанных

26.09.2022 | 18:53

«Родина зовет - значит, надо» - с таким настроем прибывают в военкомат жители Шемышейского и Лопатинского районов. Они получили повестки в рамках частичной мобилизации, объявленной в России, и явились на пункт сбора. После первичного медицинского осмотра граждане предоставляют пакет документов (паспорт, водительские права, военный билет), здесь же заполняют мобилизационные удостоверения призванных.

«Прапорщиков, солдат и сержантов, согласно руководящим документам, до 45 лет. Учитывались водители, стрелки, отдельные категории узкой специальности подготовки», - сообщил военный комиссар Шемышейского и Лопатинского районов Игорь Проничкин.

«Я служил срочную службу один год, был связистом, водитель-связист. Родина сказала - надо служить, и я служил. И вот настал такой момент, что надо тоже Родине помогать, ребятам помогать. Как говорится, долг зовет», - отметил военнобязанный Юрий Игошин (Шемышейский район).

Военнообязанных провожают целыми семьями, желают здоровья, обещают самую теплую встречу.

«Для нас это очень непросто, но нам нужно держаться, ведь эта ситуация происходит уже 8 лет. Там людям намного сложнее, и кто, если не мы? Я хочу пожелать своему брату только терпения и мужества», - рассказала сестра военнообязанного Ангелина Буданцева.

«Переживаю за своих близких, очень переживаю, но так как Родина позвала, идти надо. Нужно выручать всех», - подчеркнул военнообязанный Дмитрий Гамаюнов (Лопатинский район).

После короткого инструктажа в Шемышейском доме культуры военнообязанные отправятся на пункты подготовки. Несколько площадок развернуты в областном центре.