Мобилизация в Пензенской области набирает обороты

23.09.2022 | 19:47

Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября 2022 года набирает обороты. О ее ходе рассказал военный комиссар региона Андрей Сурков.

«Приказываю всем офицерам прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Пензенской области, имеющим мобилизационное предписание или с получением персональных повесток военных комиссариатов муниципальных образований, явиться в срок в пункты, указанные в персональных повестках», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Призываемые, а это в первую очередь мужчины в возрасте до 35 лет, обязаны иметь при себе документы и личные вещи.

«В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, механики-водители, связисты и другие. Приоритет будет отдаваться гражданам, имеющим подходящую военно-учетную специальность, одним из основных факторов является наличие у граждан боевого опыта», - подчеркнул Андрей Сурков.

Для прохождения не менее чем 15-дневного обучения основам боевой подготовки и работе в команде в Пензе будут развернуты несколько площадок.

«Все, кто служит по призыву, в зону специальной военной операции отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речь вообще не идет. Не подлежат отправке на спецоперацию и срочники», - добавил военный комиссар Пензенской области.

За первые сутки с момента объявления частичной мобилизации было проведено оповещение и выдано более 80% повесток от запланированного количества. Способов их вручения - всего три: лично в руки, «Почтой России», а также через руководителя организации или предприятия.

Что касается лиц, не подлежащих призыву, то, помимо уже известных категорий, к ним относятся сотрудники IT-компаний, операторов связи, системообразующих организаций.

«Из средств массовой информации - операторы, ведущие не призываются», - уточнил Андрей Сурков.

По всем вопросам частичной мобилизации в Пензе открыта горячая линия, единый номер 122 (добавочный 1). Она работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Можно позвонить и в военный комиссариат по номеру 8 (8412) 68-84-96 или получить информацию в интернете на сайте объясняем.рф.