Общество

Мобилизация в Пензенской области набирает обороты

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября 2022 года набирает обороты. О ее ходе рассказал военный комиссар региона Андрей Сурков.

«Приказываю всем офицерам прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Пензенской области, имеющим мобилизационное предписание или с получением персональных повесток военных комиссариатов муниципальных образований, явиться в срок в пункты, указанные в персональных повестках», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Призываемые, а это в первую очередь мужчины в возрасте до 35 лет, обязаны иметь при себе документы и личные вещи.

«В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, механики-водители, связисты и другие. Приоритет будет отдаваться гражданам, имеющим подходящую военно-учетную специальность, одним из основных факторов является наличие у граждан боевого опыта», - подчеркнул Андрей Сурков.

Для прохождения не менее чем 15-дневного обучения основам боевой подготовки и работе в команде в Пензе будут развернуты несколько площадок.

«Все, кто служит по призыву, в зону специальной военной операции отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речь вообще не идет. Не подлежат отправке на спецоперацию и срочники», - добавил военный комиссар Пензенской области.

За первые сутки с момента объявления частичной мобилизации было проведено оповещение и выдано более 80% повесток от запланированного количества. Способов их вручения - всего три: лично в руки, «Почтой России», а также через руководителя организации или предприятия.

Что касается лиц, не подлежащих призыву, то, помимо уже известных категорий, к ним относятся сотрудники IT-компаний, операторов связи, системообразующих организаций.

«Из средств массовой информации - операторы, ведущие не призываются», - уточнил Андрей Сурков.

По всем вопросам частичной мобилизации в Пензе открыта горячая линия, единый номер 122 (добавочный 1). Она работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Можно позвонить и в военный комиссариат по номеру 8 (8412) 68-84-96 или получить информацию в интернете на сайте объясняем.рф.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте