Пензенцы приняли участие в митинге на Юбилейной площади

23.09.2022 | 18:35

Рамки металлоискателей, сотрудники правоохранительных органов на каждом углу - повышенные меры безопасности действовали на Юбилейной площади, где собрались тысячи людей, чтобы поддержать жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожья, для которых настал важный исторический момент: начался референдум о вступлении в состав России.

Никита Светкин, координатор «Молодежки ОНФ», вместе со своими единомышленниками побывал на освобожденных от неонацистов территориях.

«В основном работают в центрах гуманитарной помощи. Не везде идеально с выдачей пенсии, заработной платы, поэтому очень важна именно выдача гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов», - сообщил Никита Светкин.

Народный митинг-концерт «Своих не бросаем» объединил людей разного возраста. На площади - школьники, студенты, представители трудовых коллективов, пенсионеры.

«Я горжусь тем, что мы сегодня здесь. Очень правильно это все делается. Политика правильная, и мы поддерживаем и президента, и наше правительство местное. Все будет очень хорошо», - отметила пенсионерка.

«Наконец-то русские люди возвращаются в русские земли. Россия должна процветать», - подчеркнул мужчина.

Патриотические лозунги звучали и со сцены. Художественный руководитель пензенского драматического театра Сергей Казаков попал в санкционные списки Украины после «крымской весны». Так же, как в 2014-м, он очень эмоционально высказывается о событиях, происходящих в 2022-м.

«Давайте поддержим тех ребят, которые сегодня мобилизованы, давайте поддержим их родных и близких! Давайте поддержим всех людей, которые стремятся в Россию, которые хотят мира, которые борются с фашизмом, давайте их поддержим! Давайте проснемся и поддержим истинно, душой, от всего сердца!» - призвал Сергей Казаков.

К жителям Пензенской земли, ставшей вторым домом для нескольких тысяч эвакуированных граждан Донбасса, обратилась Татьяна Куркурина. Женщина вместе с детьми бежала из-под обстрелов, а на родине остались муж и мать.

«Почти на линии фронта. Спасибо, Россия, спасибо, что не бросаете своих», - произнесла Татьяна Куркурина.

Референдум по вопросам вхождения в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области и Запорожья стартовал 23 сентября и продлится в течение пяти дней. Опираясь на данные центра изучения общественного мнения, уже можно с уверенностью сказать, что большинство жителей Донбасса, а также двух соседних территорий проголосуют за присоединение. Такое волеизъявление братского народа поддержали тысячи пензенцев в рамках акции «Своих не бросаем».