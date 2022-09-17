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Общество

Пензенцам рассказали, чем опасны энтеровирусные инфекции

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о том, что такое энтеровирусные инфекции и как избежать заражения.

Это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых различными представителями энтеровирусов. Вспышки преимущественно возникают в летне-осенний период, но отдельные случаи бывают и в течение всего года.

«Энтеровирусами может заразиться любой. Чаще всего заболевают дети, так как они еще не обладают иммунитетом от предыдущих воздействий этих вирусов», - пояснили в ведомстве.

Инфекция имеет множество клинических проявлений. Это может быть серозный менингит, геморрагический конъюнктивит, синдром острого вялого паралича, заболевания с респираторным синдромом и другие. Один и тот же серотип энтеровируса способен вызывать развитие нескольких клинических синдромов. И, наоборот, различные серотипы энтеровирусов могут вызвать сходные проявления болезни.

Заражение происходит воздушно-капельным путем, через пыль, а также водным, пищевым и контактно-бытовым путями. Источники - человек (больной или носитель) и загрязненная стоками вода (используемая как для питья, так и для купания). Инкубационный период составляет от 1 до 10 дней.

Защититься от энтеровирусов поможет соблюдение правил гигиены: мытье рук с мылом, промывание овощей и фруктов, термическая обработка продуктов, использование для питья только бутилированной воды.

«Нельзя допускать контактов с инфицированными людьми, особенно если у них наблюдается сыпь. При подозрении на инфекционное заболевание следует немедленно обращаться к врачу», - предупредили в пресс-службе управления.

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