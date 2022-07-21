Общество

В Пензе двоих взрослых и двоих детей лечат от менингита

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Четыре жителя Пензенской области в настоящее время лечатся от менингита в центре спецвидов медпомощи. Об этом в четверг, 21 июля, рассказал заведующий инфекционным боксированным отделением № 6 Каусар Гайфуллин.

«Все они находятся в состоянии средней тяжести», - уточнил врач-инфекционист высшей категории.

Он напомнил, что менингит - это тяжелое заболевание, связанное с воспалением оболочек головного мозга и возникающее при развитии различных инфекций. Среди симптомов - резкое повышение температуры, сильная головная боль, рвота, общая слабость и вялость, обмороки и судороги. Для менингококкового и энтеровирусного менингита характерно образование сыпи.

«Первичная форма менингита возникает из-за низкого иммунитета и поражения различными энтеровирусами. Заражение происходит как воздушно-капельным путем, так и пищевым или при любом контакте с носителем заболевания. Важно понимать, что любой симптом является сигналом о том, что необходимо немедленно обратиться к врачу», - подчеркнул Каусар Гайфуллин.

Чтобы обезопасить себя от этого недуга, нужно строго придерживаться правил профилактики инфекционных заболеваний и личной гигиены, а также кипятить воду, молоко, мыть овощи и фрукты перед употреблением, исключить купание в стоячих водоемах, укреплять иммунитет, уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области добавили, что, действительно, в больнице КИМ находятся на лечении двое детей с энтеровирусной инфекцией, клиника которой не исключает менингита.

«Случаи заболевания детей друг с другом не связаны. Диагноз уточняется, по данным случаям проводится эпидрасследование», - сообщила пресс-секретарь ведомства Вера Быкова.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

У Пиндосов(и хрен бы с ними) амёба мозга жрёт людей,к нам подкинут или нет?

Гость||

Лечение, наверное, такое же, как от короны. Вот странно, откуда все эти заразки берутся...

Гость||

Гормоны колют теперь.

Гость||

В каком лагере они отдыхали?

Гость||

Гость писал(a):

Вот странно, откуда все эти заразки берутся...
Возможно вирусы появились еще до появления первых клеточных организмов.

Гость||

Гость писал(a):

У Пиндосов(и хрен бы с ними) амёба мозга жрёт людей,к нам подкинут или нет?
у меня вместо мозга амеба, продолжаю жить

Гость||

Гость писал(a):

Возможно вирусы появились еще до появления первых клеточных организмов.
Учись читать, мин херц, берутся в смысле активизизруются внезапно, схожи с недавней напастью.

Гость||

От менингита есть вакцина, дурачьё.

Гость||

Гость писал(a):

Учись читать, мин херц, берутся в смысле активизизруются внезапно, схожи с недавней напастью.
Сам учись читать. Там написано: откуда берутся заразки. я кратко пояснил. Вопрошающему нужно научиться правильно сформулировать вопрос к знающим людям.

Гость||

Гость писал(a):

От менингита есть вакцина, дурачьё.
Это к чему твой высер?

Гость||

Гость писал(a):

Это к чему твой высер?
Высеры у тебя. А у меня совет бесплатный для дурачья.

Имя: Гость
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