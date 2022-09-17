Пензенские пожарные отметили день иконы «Неопалимая Купина»

17.09.2022 | 17:00

В полном составе семейство Павловых день иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» отметило впервые. Дочери Елены и Евгения всего восемь месяцев, но ее родителям очень важно всем вместе прийти в храм. Инициатива исходит от главы семейства - начальника 2-й пожарно-спасательной части.

«Духовная поддержка всегда важна, поскольку борьба с огненной стихией - нелегкое дело, очень тяжелое психологически. Когда чувствуется присутствие Бога рядом, всегда проще», - пояснил Евгений Павлов.

Каждый год сотрудники МЧС приходят в Покровский храм на Божественную литургию, чтобы открыть свои сердца перед иконой Божией Матери «Неопалимая Купина». Много раз она спасала и уберегала людей и их имущество от огненной стихии.

Протоиерей Иоанн Яворский во время проповеди рассказал, что произошло жарким летом 2010-го, когда в области бушевали пожары.

«Женщина вышла с этой иконой и обошла вокруг своего дома с молитвой. Выгорел лес, выгорело болото, но даже ограды дома не коснулся пламень», - поведал пастве настоятель Покровского собора.

Похожий случай знает и экс-начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов - ныне руководитель Сурского гидроузла.

«Вода - стихия тоже мощная, но страшнее огня ничего нет. Хочу поздравить всех сотрудников МЧС с праздником, особенно тех, кто на посту», - отметил генерал-майор внутренней службы.