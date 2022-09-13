В Никольском районе заниматься отловом собак будет предприниматель

13.09.2022 | 09:15

Проверка, проведенная органами прокуратуры, выявила, что администрация Никольского района не организует отлов бездомных собак. При этом именно на органах местного самоуправления лежит обязанность заниматься судьбой животных без владельцев.

Главе администрации района было внесено представление, однако нарушения не были устранены.

Прокурор обратился в суд с административным иском о признании бездействия незаконным и понуждении администрации Никольского района заняться своими непосредственными обязанностями в данной сфере.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

«Ответчик заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории Никольского района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ситуацию с исполнением требований законодательства об обращении с животными без владельцев контролирует прокуратура района.