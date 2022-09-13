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Общество

В Никольском районе заниматься отловом собак будет предприниматель

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Проверка, проведенная органами прокуратуры, выявила, что администрация Никольского района не организует отлов бездомных собак. При этом именно на органах местного самоуправления лежит обязанность заниматься судьбой животных без владельцев.

Главе администрации района было внесено представление, однако нарушения не были устранены.

Прокурор обратился в суд с административным иском о признании бездействия незаконным и понуждении администрации Никольского района заняться своими непосредственными обязанностями в данной сфере.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

«Ответчик заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории Никольского района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ситуацию с исполнением требований законодательства об обращении с животными без владельцев контролирует прокуратура района.

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Гость||

Швондер?

Гость||

Начальник очистки.

Гость||

Мыловарню забацал..

Гость||

Шариков тоже был предпринимателем. «Вчера мы их душили, душили, душили, душили. Я их сердцем чувствую».

Гость||

Почему не используют опыт Европы и США? Отловленных собак содержат 10 дней,если находится хозяин,то оплачивает штраф и все расходы на содержание и чипирование. Невостребованные животные подлежат эвтаназии. Такой опыт внедрён в Якутске,после нападения кастрированных и стерилизованных собак на людей.

В ПЕНЗЕ ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ДЕПУТАТОВ,они могут принять такое решение на законодательном уровне и исключить хищение денедных бюджетных средств в этой сфере.

Возможно сожержание невостребованных животных в частных питомниках на коммерческой основе,это поле деятельности зоозащитников за из счёт.

Гость||

все эти законы и контракты на отлов лишь живут на бумаге

Гость||

Басюк вторую собаку поймал?

Гость||

А почему в Пензе НИ ОДИН прокурор не возбуждается, в отличии добросовестного никольского, чрезмерным изобилием собак в городе? Значит в Никольске можно решать эту проблему, а в Пензе лишь ищут отговорки и строчат отписки. Нешто настолько ленивые в районах города прокуроры? Кто бы их мог пнуть к действиям?


Имя: Гость
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