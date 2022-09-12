В Пензе опиливают деревья, скрывающие светофоры и знаки

12.09.2022 | 12:01

В Пензе опиливают деревья и кустарники, которые скрывают от водителей дорожные знаки и светофоры. В понедельник, 12 сентября, к этим работам приступили сотрудники МБУ «Пензавтодор», которым поручено выполнить предписания ГИБДД.

Летом автомобилисты неоднократно жаловались на спрятавшиеся за листвой средства регулирования движения. По их мнению, из-за этого создаются аварийные ситуации.

Привести в порядок необходимо участки на улицах Пушкина, 104, 88, 2, Володарского, 6, пересечении Красной и Сверлова.

«На сегодняшний день ликвидированы заросли на перекрестках улиц Кураева и Красной, Чехова и Сурской», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Также продолжаются ежедневные работы по пылеуборке, мойке дорог и тротуаров, санитарной очистке и покосу зеленых зон, благоустройству общественных пространств и территорий, прилегающих к остановочным павильонам, уточнили в мэрии.