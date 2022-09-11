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Общество

Синоптики предупредили о серьезной аномалии в сентябре

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Синоптики продолжают отмечать аномалии связанные с погодой.

По мнению экспертов, главным проявлением глобального изменения климата на планете стало увеличение числа опасных природных явлений и резкие изменения погоды.

Осень 2022 года уже преподнесла сюрпризы. Синоптики называют серьезной аномалией падение температуры в начале месяца, когда практически по всей территории европейской части России столбики термометров опустились сразу на 15-17 градусов. Так резко началась осень.

Обратная ситуация наблюдалась в Бурятии. Там 5 сентября температура воздуха опускалась до минус 1-3 градусов, а уже 6 сентября воздух прогрелся до 27 градусов.

Эксперты подчеркивают, что сентябрь должен преподнести еще ряд сюрпризов, которые аномальны для европейской части России.

Повышение температуры в ближайшие дни до плюс 16-18 градусов и несколько солнечных дней - нельзя назвать бабьим летом в 2022 году. Уже в двадцатых числах сентября снова установится прохладная и пасмурная погода, а циклоническая активность будет благоприятствовать образованию осадков.

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Гость||

Так бы и написали в 2022 г. "бабьего лета" не будет, будем ждать нормальное лето 2023 г.

Гость||

Гость писал(a):

будем ждать нормальное лето 2023 г.
В России +25,а в Европе +45-+55!!!

Гость||

Статья несёт чушь. ПИ чушеносцы.


Имя: Гость
Комментарий:

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