Синоптики предупредили о серьезной аномалии в сентябре

11.09.2022 | 14:49

Синоптики продолжают отмечать аномалии связанные с погодой.

По мнению экспертов, главным проявлением глобального изменения климата на планете стало увеличение числа опасных природных явлений и резкие изменения погоды.

Осень 2022 года уже преподнесла сюрпризы. Синоптики называют серьезной аномалией падение температуры в начале месяца, когда практически по всей территории европейской части России столбики термометров опустились сразу на 15-17 градусов. Так резко началась осень.

Обратная ситуация наблюдалась в Бурятии. Там 5 сентября температура воздуха опускалась до минус 1-3 градусов, а уже 6 сентября воздух прогрелся до 27 градусов.

Эксперты подчеркивают, что сентябрь должен преподнести еще ряд сюрпризов, которые аномальны для европейской части России.

Повышение температуры в ближайшие дни до плюс 16-18 градусов и несколько солнечных дней - нельзя назвать бабьим летом в 2022 году. Уже в двадцатых числах сентября снова установится прохладная и пасмурная погода, а циклоническая активность будет благоприятствовать образованию осадков.