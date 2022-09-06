Общество

Подстанция скорой помощи № 1 переехала на Пионерскую, 2

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Сотрудники подстанции скорой помощи № 1 отметили новоселье. Из столетнего здания на Володарского, 56, они переехали в отремонтированное помещение.

«Все условия созданы для того, чтобы находиться здесь. Удобно очень, хорошие комнаты отдыха, диспетчерскую сделали, пунктовой кабинет очень хороший», - рассказала фельдшер скорой помощи Маргарита Меркулова.

Под подстанцию скорой помощи отдали первый этаж здания на Пионерской, 2. Места здесь много - и для работы, и для того, чтобы набраться сил между выездами к пациентам. Оборудованы душевая, комнаты для приема пищи и для сна.

«Мы ее отремонтировали за лето своими силами сотрудников, потратили 850 000 рублей на закупку оборудования, краски и стройматериалов», - сообщил главный врач ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» Владимир Атякшев.

Здесь в круглосуточном режиме будут располагаться 6 бригад - это около 90 человек. По словам министра здравоохранения Пензенской области, в ближайшие два года на всех подстанциях скорой помощи в регионе проведут капитальный ремонт.

«Этим мы прежде всего создадим условия для наших сотрудников, и второе - мы повысим качество оказания скорой медицинской помощи», - отметил министр Вячеслав Космачев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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