Общество

Пензенские педагоги могут пожаловаться на нагрузку

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В Пензенской области заработала горячая линия по вопросам документационной нагрузки учителей. Обратившись, педагоги могут рассказать о нарушении их прав.

С 1 сентября этого года работники образовательных учреждений должны готовить только следующие документы:

- рабочую программу учебного предмета, курса (в том числе внеурочной деятельности), модуля;

- журнал учета успеваемости;

- журнал внеурочной деятельности (для педагогов, ведущих внеурочную деятельность);

- план воспитательной работы (для классных руководителей);

- характеристику на обучающегося (по запросу).

«Ведение остальной документации в школах должно быть возложено на иных административных работников. Введение дополнительного перечня документации для заполнения учителем возможно на уровне региона только по согласованию Минпросвещения России», - подчеркнули в пресс-службе регионального минобра.

Уточняется, что электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде.

При несоблюдении новых требований педагоги могут направить жалобу на электронную почту горячей линии: stop_nagruzka@edu-penza.ru. В обращении нужно указать район, школу и удобный способ обратной связи.

«Все поступившие обращения будут рассмотрены Министерством образования Пензенской области», - заверили в ведомстве.

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Гость||

Пензенские педагоги могут пожаловаться на нагрузку.

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И где им потом работать после жалобы?

Гость||

Кому пожаловаться? В России нет грамотного руководителя!Вся система прогнила...

Гость||

Могут, а потом вылетят с работы

Гость||

Ага, отписку им в 3 дня пришлют и всех делов!

Гость||

Документов, которые потребовали в сентябре, гораздо больше, всё это видят и молчат. Очередное балабольство.

Гость||

И это будет их последняя жалоба в роли учителя

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Ведение остальной документации в школах должно быть возложено на иных административных работников.
Т.е. отчетность не убрали? А иные это кто? В школах расширят штат администрации? Увеличат нагрузку на штатную администрацию? А зачем вообще в школе столько отчетов? Где ответы на эти вопросы???? ВЕРНИТЕ В ШКОЛУ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ!!!!


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