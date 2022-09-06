В Пензенской области заработала горячая линия по вопросам документационной нагрузки учителей. Обратившись, педагоги могут рассказать о нарушении их прав.
С 1 сентября этого года работники образовательных учреждений должны готовить только следующие документы:
- рабочую программу учебного предмета, курса (в том числе внеурочной деятельности), модуля;
- журнал учета успеваемости;
- журнал внеурочной деятельности (для педагогов, ведущих внеурочную деятельность);
- план воспитательной работы (для классных руководителей);
- характеристику на обучающегося (по запросу).
«Ведение остальной документации в школах должно быть возложено на иных административных работников. Введение дополнительного перечня документации для заполнения учителем возможно на уровне региона только по согласованию Минпросвещения России», - подчеркнули в пресс-службе регионального минобра.
Уточняется, что электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде.
При несоблюдении новых требований педагоги могут направить жалобу на электронную почту горячей линии: stop_nagruzka@edu-penza.ru. В обращении нужно указать район, школу и удобный способ обратной связи.
«Все поступившие обращения будут рассмотрены Министерством образования Пензенской области», - заверили в ведомстве.
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Пензенские педагоги могут пожаловаться на нагрузку.
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И где им потом работать после жалобы?