Пензенские педагоги могут пожаловаться на нагрузку.

06.09.2022 | 09:08

В Пензенской области заработала горячая линия по вопросам документационной нагрузки учителей. Обратившись, педагоги могут рассказать о нарушении их прав.

С 1 сентября этого года работники образовательных учреждений должны готовить только следующие документы:

- рабочую программу учебного предмета, курса (в том числе внеурочной деятельности), модуля;

- журнал учета успеваемости;

- журнал внеурочной деятельности (для педагогов, ведущих внеурочную деятельность);

- план воспитательной работы (для классных руководителей);

- характеристику на обучающегося (по запросу).

«Ведение остальной документации в школах должно быть возложено на иных административных работников. Введение дополнительного перечня документации для заполнения учителем возможно на уровне региона только по согласованию Минпросвещения России», - подчеркнули в пресс-службе регионального минобра.

Уточняется, что электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде.

При несоблюдении новых требований педагоги могут направить жалобу на электронную почту горячей линии: stop_nagruzka@edu-penza.ru. В обращении нужно указать район, школу и удобный способ обратной связи.

«Все поступившие обращения будут рассмотрены Министерством образования Пензенской области», - заверили в ведомстве.