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Общество

Перечислены товары, ставшие менее доступными для пензенцев

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Специалисты Пензастата проанализировали покупательную способность жителей региона исходя из доходов, полученных в январе - июне этого года.

«Покупательная способность отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражается через товарный эквивалент среднедушевых денежных доходов населения. Она определяется динамикой доходов и темпом роста цен на товары и услуги», - пояснили статистики.

По их данным, за полгода доходы на душу населения в Пензенской области составили 26 030 рублей. Это на 10,3% (на 2 420) больше, чем в аналогичном периоде 2021-го.

Однако по большинству позиций из-за роста цен покупательная способность снизилась: по сахару - на 22,2%, хлебу и хлебобулочным изделиям - на 16,6%, муке - на 7,4%, вареной колбасе - на 6%, курам охлажденным и мороженым - на 2%.

«Если в январе - июне 2021 года на свой доход житель области мог купить 63 кг говядины, то в аналогичном периоде 2022-го - 55 кг, масла сливочного - 45 и 38 кг, молока - 402 и 370 л, картофеля - 736 и 540 кг, капусты - 1 220 и 411 кг, соответственно», - уточнили в Пензастате.

Кроме того, снизилась возможность покупки телевизоров (на 10,8%), шумпуня (на 9,1%), корпусной мебели (на 4,5%).

А вот доступнее стали куриные яйца (на 14,3%), огурцы (на 10,4%) и подсолнечное масло (на 4%), бензин (на 3%), такие ЖКУ, как холодное водоснабжение и водоотведение (на 7,5%), газ (на 7,2%), электричество (на 3,4%), абонентская плата за телефон (на 8,3%).

«Жители области на свой доход могли совершить 982 поездки в городском автобусе, либо 1 302 поездки в троллейбусе, либо 840 поездок в маршрутном такси», - добавили статистики.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

либо 840 поездок в маршрутном такси
После выборов цену в маршрутках поднимут, будет еще меньше.

Гость||

А айфон то я смогу себе позволить?

Гость||

Гость писал(a):

После выборов цену в маршрутках поднимут, будет еще меньше.
Так Вы за них Единых и пойдёте голосовать?


Имя: Гость
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