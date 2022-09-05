Определены соцсети для официальных аккаунтов пензенских чиновников

05.09.2022 | 11:10

В России определены социальные сети, в которых государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести свои официальные аккаунты.

Это «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующее распоряжение Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 2 сентября. Требование вступит в силу с 1 декабря этого года.

На страницах чиновники и работники суда в обязательном порядке должны будут размещать информацию о своей деятельности: публиковать отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по важным вопросам.

Также следует сообщать подписчикам актуальные контактные данные для связи: адрес электронной почты, номера телефонов.

Практически все пензенские министерства и управления завели каналы в Telegram, однако этой платформы в обязательном списке нет.