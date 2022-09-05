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Общество

Определены соцсети для официальных аккаунтов пензенских чиновников

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В России определены социальные сети, в которых государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести свои официальные аккаунты.

Это «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующее распоряжение Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 2 сентября. Требование вступит в силу с 1 декабря этого года.

На страницах чиновники и работники суда в обязательном порядке должны будут размещать информацию о своей деятельности: публиковать отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по важным вопросам.

Также следует сообщать подписчикам актуальные контактные данные для связи: адрес электронной почты, номера телефонов.

Практически все пензенские министерства и управления завели каналы в Telegram, однако этой платформы в обязательном списке нет.

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Гость||

Для каждой соцсети, каждому министерству нужно будет нанять еще по одному заму.

Гость||

А Как-же Инстаграмм, Твиттер и Фейсбук?

Гость||

Ерунда очередная, толку от этих соцсеией нет, строчат отписки так же, как и по почте, только быстрее, ни помощи, ни решения вопросов не ждите, а чинухи отчитаются о работе с населением, премии получат по 5 окладов, дармоеды!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«ВКонтакте» и «Одноклассники».
А порнхаб??

Гость||

за любовь к инсте ванек загудел в тишину, иноагент засланный

Гость||

поиграем теперь в соцсетях, вот дурдом, на высшем уровне


Имя: Гость
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