В Пензе утверждена комиссия по срочному захоронению трупов

04.09.2022 | 11:52

Администрация Пензы приняла постановление об организации срочного захоронения трупов в военное и мирное время.

Документ подписан мэром в пятницу, 2 сентября.

В нем перечисляются основные мероприятия, связанные со срочным погребением. В их числе заблаговременное определение мест возможных захоронений, их оборудование, организация поиска тел, фиксирование мест их обнаружения, первичная обработка трупов, опознание и документирование.

Возможными местами срочных захоронений названы Бессоновка (количество могил - 4 000), Чемодановка (1 600), Грабово (1 600), Кижеватово (1 000), Степановка (1 000), Вазерки (1 000) Бессоновского района, а также Рамзай (10 500) Мокшанского района.

В документе указываются организации, которые должны будут принять участие в срочных захоронениях: МУП «Спецбюро» и МУП «Пензавтодор».

Предусмотрено участие ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Специалисты будут устанавливать причины смерти, проводить идентификацию погибших, оформлять врачебное свидетельство о смерти. Возможна и генетическая экспертиза.

Согласно постановлению, опознавать тела погибших смогут и сотрудники УМВД по Пензе. Кроме того, правоохранители должны будут следить за порядком во время массовых захоронений.

«Для проведения мероприятий по опознанию тел погибших в УМВД России по Пензе формируются группы по учету потерь среди населения, в состав каждой из которых включаются эксперт-криминалист, сотрудник уголовного розыска», - говорится в документе.

Предусматривается создание похоронных команд. Количество их членов будет зависеть от числа погибших. Так, для организации срочного погребения 1 000 человек потребуется 2 единицы техники и 16 человек.

В комиссию по срочному захоронению вошли начальник социального управления города Ирина Федонина, замначальника управления ЖКХ Вадим Фейгин, главный инженер МУП «Спецбюро» Сергей Заседателев, заместитель начальника полиции УМВД России по Пензе Андрей Гаврюшин и другие чиновники. Председателем комиссии назначили заместителя мэра Павла Якунина.