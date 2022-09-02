Общество

За три месяца пензенцы получили 107 млрд и потратили 103 из них

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В Пензастате проанализировали номинальные и реальные денежные доходы и расходы жителей региона во втором квартале 2022 года.

За период с апреля по июнь номинально они получили в общей сложности 107 млрд 189 млн 600 тыс. рублей. Это на 9,8% больше, чем за тот же период 2021-го.

«Увеличение доходов произошло за счет роста оплаты труда (включая скрытую заработную плату) - на 6,9%, социальных выплат - на 12,8%, доходов от предпринимательской деятельности - на 27,8%», - пояснили специалисты.

На душу населения пришлось 28 044 рубля (на 2 827 больше, чем в 2021-м). Это десятый показатель среди регионов Приволжского федерального округа.

«Реальные денежные доходы, рассчитанные с учетом индекса потребительских цен, по сравнению со вторым кварталом 2021 года снизились на 7,1%, реальные располагаемые денежные доходы - на 6,3%. Потребительские расходы (расходы населения на покупку товаров и оплату услуг) составили 103 млрд 804 млн 900 тыс. рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7,8%», - добавили в Пензастате.

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Гость||

Чё гоните, какие 28 в среднем, на госслужбе 180к доход у меня.

Гость||

Внатури, меньше 70 штук щас западло время свое на работу тратить... хотя есть терпилы и за 25 горбатятся...


Имя: Гость
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