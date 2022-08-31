В Пензе устроили экскурсию для участников клуба «Доброе сердце»

31.08.2022 | 19:10

«Доброе сердце» - так называется клуб, организованный на базе центра социальной помощи семье и детям Ленинского района. В нем участвуют пензенцы пожилого возраста, и для самых активных организовали подарочную экскурсию.

«Мы не только в ботанический сад ходим, но и в музеи, члены клуба ездят у нас на экскурсии по Пензенской области, почти везде были, ездили и в Рязань», - рассказала заведующая отделением центра социальной помощи Ирина Панина.

В этот раз им предложили погулять в тени деревьев. На пенсии многие участники клуба проводят большую часть времени в огороде. А здесь можно ознакомиться с новыми растениями, а также узнать особенности ухода за ними.

«Я выращиваю цветы, хосты у меня только три вида, а здесь вон сколько! Какие вообще деревья - нам все рассказывают», - отметила участница клуба «Доброе сердце» Раиса Копытина.

Она давно живет в Пензе, но в ботаническом саду оказалась впервые. Для нее это - как подарок судьбы.

«Я уже в таком возрасте, а родилась в деревне, там природа, красиво, хорошо. И сейчас мы пришли, мне понравилось», - поделилась Раиса Копытина.

В другое время участники клуба «Доброе сердце» занимаются волонтерством - например, помогают пациентам в больнице имени К. Р. Евграфова.