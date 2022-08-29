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Общество

Пензенцам предлагают освежить знания о войне на «Диктанте Победы»

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Жителям Пензенской области предлагают принять участие в международной исторической акции «Диктант Победы».

Проверить свои знания о Великой Отечественной войне и почерпнуть что-то новое о событиях, произошедших в период с 1941 по 1945 год, можно будет в субботу, 3 сентября, в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Строителей, 168а.

«Диктант включает в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны и проводится в формате тестирования. На ответы отводится 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно вставить пропущенные слова в тексте, расположить в хронологии события, назвать автора песни или поэмы, посвященной войне, определить город на основании приведенного описания, узнать, о каком событии идет речь в тексте документа. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами, живописными полотнами или монументами, посвященными Великой Отечественной войне», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Победителей на федеральном уровне наградят памятными дипломами и ценными призами, а также пригласят на Парад Победы, который состоится 9 мая на Красной Площади в Москве.

«Абитуриенты, участники Диктанта Победы на региональных площадках, набравшие по итогам диктанта максимальное количество баллов вне зависимости от затраченного времени, получают возможность начисления дополнительных баллов при поступлении в вуз», - добавили в министерстве.

Принять участие в акции может любой желающий независимо от возраста. Регистрация участников будет проходить с 12:00 до 13:45.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Заняться больше нечем?

Гость||

опять пропаганда, как же она надоела, лучше бы освежили память как получать льготы, субсидии и какой был пенсионный возраст в ссср

Гость||

Чтобы заняться чем то больше, нужны мозги и фантазия. А здесь всё по накатанной

Гость||

Зачем думать о мире и развитии страны? Смотреть вперед не умеем, лучше в миллионный раз оглядываться на прошлое и говорить только о войне!

Гость||

Горбачев велел любить «жвачку» и «перестройку» - любили.

Ельцин палил из танков по Парламенту- ликовали.

Путин скомандовал стать дегенератами и любителями массовых убийств -все согласились.

Гость||

но сначала надо будет найти парковку, потому что у библиотеки ее нет

Имя: Гость
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