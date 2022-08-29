Пензенцам предлагают освежить знания о войне на «Диктанте Победы»

29.08.2022 | 12:24

Жителям Пензенской области предлагают принять участие в международной исторической акции «Диктант Победы».

Проверить свои знания о Великой Отечественной войне и почерпнуть что-то новое о событиях, произошедших в период с 1941 по 1945 год, можно будет в субботу, 3 сентября, в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Строителей, 168а.

«Диктант включает в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны и проводится в формате тестирования. На ответы отводится 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно вставить пропущенные слова в тексте, расположить в хронологии события, назвать автора песни или поэмы, посвященной войне, определить город на основании приведенного описания, узнать, о каком событии идет речь в тексте документа. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами, живописными полотнами или монументами, посвященными Великой Отечественной войне», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Победителей на федеральном уровне наградят памятными дипломами и ценными призами, а также пригласят на Парад Победы, который состоится 9 мая на Красной Площади в Москве.

«Абитуриенты, участники Диктанта Победы на региональных площадках, набравшие по итогам диктанта максимальное количество баллов вне зависимости от затраченного времени, получают возможность начисления дополнительных баллов при поступлении в вуз», - добавили в министерстве.

Принять участие в акции может любой желающий независимо от возраста. Регистрация участников будет проходить с 12:00 до 13:45.