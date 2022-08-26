«Пензаспецавтомаш» предлагает брендовое оборудование для АЗС

26.08.2022 | 14:27

Налаженная и бесперебойная работа автозаправочных станций (АЗС) полностью зависит от оборудования и технологий, использованных при их создании. Оно обеспечивает быструю перекачку с дальнейшей раздачей топлива, ускоряя процесс обслуживания автолюбителей.

Если АЗС не оснащена надлежащим образом, обслуживание замедляется и клиентам приходится ждать в очередях, тратя время и нервы. А это со временем приведет к оттоку автовладельцев, сокращению расходов и даже, возможно, к банкротству. Поэтому владельцы малого бизнеса относятся с большим вниманием к выбору такого товара, как АЗС-оборудование, предпочитая низкокачественным аналогам брендовое, заказать которое можно в компании «Пензаспецавтомаш».

Современные автозаправочные станции - это целый комплекс разных устройств и технологий, связанный в единую систему. Процесс обслуживания управляется дистанционно, через электросчетчики и пульты.

Появился даже термин «умная АЗС», означающий полную автоматизацию процесса перекачки и распределения топлива. Для достижения такой задачи внедряется целый программно-аппаратный комплекс, позволяющий управлять станцией удаленно. Это мобильная АЗС, обеспечивающая самостоятельное обслуживание клиентов.

Сейчас оборудование для АЗС можно классифицировать по различным видам. На сайте компании «Пензаспецавтомаш» оно распределено по отдельным категориям, облегчающим заинтересованным заказчикам поиск:

- для раздачи/перекачки топлива;

- для специальной техники;

- для битума;

- бренда Benza;

- раздаточные колонки.

Все перечисленные установки используются с целью безопасной и быстрой перекачки и распределения горючего. В отдельной категории представлены резервуары для хранения бензина, дизеля или газа. Кроме того, продавец предлагает качественные запчасти, комплектующие и элементы для налаженной работы подобных систем. Например, можно заказать насосные устройства, без которых невозможно выполнить перекачку горючего.

Также «Пензаспецавтомаш» предлагает большой выбор комплектующих, без которых не будет работать ни одна из современных систем перекачки или распределения топлива.

Здесь можно заказать специальные счетчики, позволяющие отсчитывать объемы перекачиваемой или распределяемой топливной жидкости. В отдельной категории представлены пистолеты, с помощью которых клиенты заливают бензин или дизель. Также обязательным элементом на автозаправках считается фильтр ФЖУ, помогающий очистить топливо от вредных примесей.