Общество

Пензенцы растянули 120-метровый флаг России на мосту Дружбы

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В День российского триколора самый большой флаг растянули на мосту Дружбы. Полотно протяженностью 120 метров заняло более половины переправы - это масштабный флешмоб в честь праздника. Участники творческих коллективов Пензы и студенты высших и средних образовательных учреждений под палящим солнцем держали огромный бело-сине-красный флаг.

«Одно большое цельное полотно, акция называется «Триколор единства». Очень символично, что она проходит как раз на мосту Дружбы», - отметила организатор мероприятия Марина Дулаева.

В общей сложности участники акции стояли больше часа, поэтому каждый развлекал себя чем мог, например патриотичными песнями.

«Государственный флаг - это символ страны. Страну нужно уважать», - подчеркнула организатор мероприятия Яна Куманина.

Настоящим патриотом себя считает и Андрей Максимов. Юноша воспитывается в семье военных, хочет пойти по стопам своих родителей. Родину любить его научили, флаг для молодого человека - сакральная вещь.

«Знак того, что я живу в этой стране, уважаю эту страну и понимаю, что, раз я здесь живу, я должен ее защитить и всех своих близких», - рассказал житель Пензы.

Впервые бело-сине-красный стяг появился на корабле «Орел» в 1668 году, спустя 25 лет триколор стал личным штандартом Петра I. Флаг все чаще начали использовать на судах, поднимать на торжественных мероприятиях.

В современную Россию флаг вернулся в 1991 году, когда его подняли над Домом правительства.

«Россия - самая могущественная страна. Несмотря на все невзгоды, она постоянно встает с колен, какие бы на нее испытания ни обрушивались», - сообщила жительница Пензы Мария Шижгалева.

После того как флешмоб официально признали завершенным, его участники расходиться не торопились. 120-метровый стяг еще необходимо было собрать, а это дело не из легких.

«Раскладывали мы около часа, потому что пока подойдут люди, пока схватят флаг, пройдет довольно много времени. Складывать быстрее. Храним мы флаг в определенном месте, где должно быть сухо», - пояснил молодой человек.

Увидеть флаг можно на многих праздниках в городе, однако такое множество людей с ним еще не работало.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Зачем?

Гость||

Больше заняться нечем и бюджетные средства некуда девать?

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Показуха очередная. Раскрутили флаг, скрутили флаг раз в году, остальные 364 дня он на складе пылится... Пользы ноль от этого, ну для моложежи может забавно было, все же лучше чем в тик-токе чушь часами смотреть...

Гость||

Вот людям заняться нечем.

Гость||

Аквафреш размазанный

Гость||

Заквакало болото комментаторское, забулькало.

Гость||

" Зачем зачем я не знаю, нужны так рельсы трамваю, зачем я не знаю зачем. Зачем арбуз полосатый, зачем медведь косолапый, зачем я не знаю зачем... "

Гость||

Баба на фото прям блаженная стоит.

Гость||

Это вы тут писаки блаженные

Гость||

Она ещё зомбированная в усмерть.

Гость||

А смысл сия затеи?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

она постоянно встает с колен

Гость||

День российского триколора самый большой флаг растянули на мосту Дружбы. Полотно

Такой праздник и рабочий день??!!.

Гость||

А эту рыгаловку у моста тоже снесут?

Имя: Гость
Комментарий:

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