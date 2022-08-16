В Кузнецке ищут нового директора для «непростой» школы

16.08.2022 | 09:43

В Кузнецке подбирают кандидатов на пост директора школы № 4 имени Евгения Родионова. Прежний руководитель хочет уволиться по собственному желанию.

«Шмачков Сергей Александрович написал заявление на увольнение. Никто его силком не выгонял, это его личное решение, связанное с личными обстоятельствами. У всех они рано или поздно возникают, люди по-разному на них реагируют. Я знаю эти обстоятельства - никоим образом не связано с какими-то претензиями руководства или управления образования», - пояснил на оперативном совещании в понедельник, 15 августа, глава городской администрации Сергей Златогорский.

Ранее в местном сообществе во «ВКонтакте» появился пост с просьбой вернуть Шмачкова. Но поскольку уход - его собственная инициатива, чиновники здесь повлиять не могут.

«Я тоже не в восторге, что такая непростая школа накануне учебного года «оголилась», руководитель ушел. Но человек принял решение поменять свою жизнь, и это решение надо уважать», - подчеркнул мэр Кузнецка.

Теперь в городе будут искать «хорошего, сильного кандидата» на пост директора, чтобы к 1 сентября произвести назначение.