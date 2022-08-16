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Общество

Пензенцам стало труднее входить в рабочий процесс после отпуска

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Сезон отпусков в самом разгаре. Одни в предвкушении заветного отдыха считают дни, а другие после двух- или трехнедельных каникул начинают хандрить. Психологи говорят, что такие настроения встречаются все чаще. Люди болезненно входят в рабочий процесс: человек вроде бы и на месте, но мыслями еще где-то в удивительном времени под названием «отпуск».

«Только мы расслабились, только мы каким-то образом перестроили наши привычные алгоритмы жизни, только разрешили себе выспаться - и вот уже опять приходится перестраиваться к рутине. Эта перестройка может быть тоже определенным вызовом для человека», - пояснил профессор, доктор психологических наук Всеволод Константинов.

Снижение активности, тонуса, утрата интереса к происходящему на работе - справиться с такими проявлениями можно и самому, например, занимаясь йогой или походом в зал бокса, утренней пробежкой или вязанием носков - у кого к чему душа лежит.

«В школу войдешь сразу, поэтому там проблем не будет никаких. Я учитель, люблю свою работу, своих детей. Мне это нравится. 41 год в школе - депрессии нет», - рассказала прохожая.

«Я с удовольствием жду то время, когда выйду на работу», - поделилась пензячка.

«Жду не дождусь отпуска. Когда работаешь сама на себя, очень тяжело выкроить время для отпуска», - сообщила девушка.

Приятно «чемоданное настроение», но все когда-нибудь заканчивается. Не зря появилась шутка, что после хорошего отпуска нужно еще несколько дней отдохнуть.

«И летом, и весной, например, и осенью, и зимой - по недельке. Это один из самых оптимальных вариантов для нашего организма, для нашей психики», - отметил Всеволод Константинов.

Если адаптация после отпуска затягивается и на горизонте мелькает уже депрессивное настроение, помочь может только профессиональный психолог. Пензенцы чаще стали обращаться к этим специалистам, чтобы разобраться в себе и решить свои проблемы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

помочь может только профессиональный психолог. Пензенцы чаще стали обращаться к этим специалистам, чтобы разобраться в себе и решить свои проблемы.
Это от личной дури и халявных денег.

Имя: Гость
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