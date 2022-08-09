Общество

В Пензенской области ожидают жару, грозу и град

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В среду, 10 августа, в Пензенской области ночью и днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем также возможен град.

Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС со ссылкой на Пензенский гидрометеоцентр.

Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 ºС, днем +27…+32 ºС.

В Земетчинском и Каменском районах продолжает сохраняться IV класс пожарной опасности лесов.

Спасатели рекомендуют при приближении грозы закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливать печь в частном доме, не разговаривать по телефону, отключить бытовые электроприборы. Во время ударов молнии не следует близко подходить к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антеннам.

В лесу нельзя укрываться под высокими деревьями, особенно под соснами, дубами и тополями. Нужно найти участок с низкой растительностью. У водоема рекомендуется отойти от берега и спуститься с возвышенности в низину. В открытом поле лучше сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Автомобилистам и пассажирам не следует покидать машину, нужно закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

опустить антенну радиоприемника
Подскажите, каким образом это сделать? Где кнопка?

Гость||

когда неворотова уволится?

Гость||

Гость писал(a):

Подскажите, каким образом это сделать? Где кнопка?
Достаточно ослабить зажим в основании и положить. Или, если гибкая антенна - оттянуть к креплению багажника например.

Гость||

Гость писал(a):

уволится?
Тебе накой?

Гость||

Гость писал(a):

Тебе накой?
Домохозяйкой взять хочет.

Гость||

да сил нет больше слушать ее побасёнки, тьфу

Гость||

твои проблемы

Гость||

ты фанат этой криворотовой чтоль?

Гость||

Тебе накой?

Гость||

на той, почемучка!

Гость||

Я не жду,я чо ждун шоле

Гость||

Гость писал(a):

Подскажите, каким образом это сделать? Где кнопка?
Гость писал(a):
Достаточно ослабить зажим в основании и положить. Или, если гибкая антенна - оттянуть к креплению багажника например.
Ну и дурачьё.

Имя: Гость
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