В Пензенской области ожидают жару, грозу и град

В среду, 10 августа, в Пензенской области ночью и днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем также возможен град.
Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС со ссылкой на Пензенский гидрометеоцентр.
Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 ºС, днем +27…+32 ºС.
В Земетчинском и Каменском районах продолжает сохраняться IV класс пожарной опасности лесов.
Спасатели рекомендуют при приближении грозы закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливать печь в частном доме, не разговаривать по телефону, отключить бытовые электроприборы. Во время ударов молнии не следует близко подходить к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антеннам.
В лесу нельзя укрываться под высокими деревьями, особенно под соснами, дубами и тополями. Нужно найти участок с низкой растительностью. У водоема рекомендуется отойти от берега и спуститься с возвышенности в низину. В открытом поле лучше сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.
Автомобилистам и пассажирам не следует покидать машину, нужно закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.
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penzainform.ru писал(a):Подскажите, каким образом это сделать? Где кнопка?