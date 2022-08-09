Общество

Пензенские школьники отправились на полуфинал «Большой перемены»

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Наконец-то встретились. 85 школьников Пензенской области собрались у Дома молодежи, чтобы отправиться на полуфинал третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Для ребят это громадные возможности, это возможность заявить о себе, успешно проявиться в разных сферах: и технической, и креативной, и творческой», - сообщила начальник отдела Министерства образования Пензенской области Светлана Дуднева.

Участников ожидают интересные задания по 12 направлениям. Школьники будут пробовать себя в туризме, искусстве, предпринимательстве.

Победительница второго сезона Александра Луценко в этом году решила принять вызов под названием «Расскажи о главном». Девушку заинтересовала профессия журналиста.

«Наша цель - это рассказывать людям о чем-то важном, решать проблемы с помощью того, что мы о них рассказываем. Я проходила тесты, которые показали, что «Расскажи о главном» подходит мне больше всего. Сейчас я не уверена, в каком направлении хочу развиваться дальше, но журналистика пока самое близкое для меня», - подчеркнула участница проекта Александра Луценко.

Следующая остановка - Саранск. Там в течение пяти дней школьники со всего Приволжского округа будут проходить творческие испытания.

«Самое главное - найти общий язык с командой, тогда все пройдет отлично, потому что мы будем все вместе разговаривать, искать решения проблем, договариваться. И в целом решение кейсов очень приятно и захватывающе», - отметила Александра Луценко.

В ноябре 1 500 финалистов со всей России отправятся в «Артек» на последний этап конкурса.

Победители получат по 300 000 рублей и принесут гранты своему образовательному учреждению в размере 1 000 000 рублей, а также заработают дополнительные баллы, которые будут учитываться при поступлении в университеты страны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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