За сутки госпитализировали 16 пензенцев с коронавирусом

03.08.2022 | 13:20

В Пензенской области на среду, 3 августа, число случаев коронавирусной инфекции достигло 189 302. За сутки прибавилось 54 новых пациента.

2 августа выявили 56 заразившихся (8 человек госпитализировали), 1-го числа - 54 (15).

В Пензе подтвердили 24 случая инфекции, в Заречном - 6. В суточную статистику также вошли Кузнецкий (10), Тамалинский (3), Бессоновский, Мокшанский, Нижнеломовский, Башмаковский (по 2), Белинский, Лунинский, Наровчатский (по 1) районы.

Госпитализировали 16 пациентов.

За сутки медики выписали 22 человека и зарегистрировали две новые смерти от коронавирусной пневмонии.

Общее количество выздоровлений - 182 586, смертей - 5 996, сообщили в региональном оперативном штабе.