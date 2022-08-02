В Пензе у «Афганских ворот» собрались сотни десантников

02.08.2022 | 18:12

Двухмесячная Ева мирно спала на руках у своей матери. На девочке вместо привычного платьица была тельняшка. Так ее нарядили в честь отца-десантника.

«Он служил в Омске, прошло уже, наверное, года четыре. И вот пришли его поздравить. Желаем всем хороших взлетов, чтобы было все хорошо», - сообщила супруга десантника Анна Мехалева.

В центре Пензы у мемориала «Афганские ворота» собрались сотни десантников и члены их семей. Праздник День ВДВ уже давно перестал быть сугубо военным торжеством.

«У меня племянник десантник и участник специальной военной операции. Сейчас он в отпуске по ранению здесь у нас. Поэтому я решила просто поддержать. Я просто неравнодушный человек и патриот своей Родины», - рассказала тетя десантника Елена Козлова.

«Бывших десантников не бывает. Это до конца жизни, до седины на висках», - подчеркнул ветеран ВДВ Юрий Ростов.

«Мы с Юрием Степановичем с одного поселка, а познакомились в Прибалтике, когда служили в 1991 году», - отметил ветеран ВДВ Вячеслав Ерочкин.

На протяжении всей истории, а это уже 92 года, «крылатая пехота» (так часто называют десантников) была и остается гарантом безопасности страны. Служить в ВДВ - особая честь и ответственность.

«Здесь я вижу людей всех поколений, и молодых, и поживших, скажем так, людей, у которых вся грудь в орденах и медалях. Я хочу поздравить с праздником настоящих мужчин, настоящих воинов, которые не щадят свою жизнь во имя интересов нашей страны. С праздником вас, ребята!» - произнес губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

После официальных выступлений представителей власти и общественности, вручения наград и почетных грамот состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню у «Афганских ворот».