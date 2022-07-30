В Пензенской области отремонтируют 10 км трассы на Тамбов

30.07.2022 | 14:30

В Белинском районе капитально отремонтируют 10 километров федеральной автодороги Р-208 Тамбов - Пенза. Дорожники приведут в нормативное состояние участок с 147-го по 157-й километр.

Подготовительные работы начнутся в этом году, а основные пройдут в 2023-м и 2024-м. На трассе усилят основание, обустроят новую дорожную одежду с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона, а проезжую часть расширят до четырех полос.

Проект предусматривает отвод ливневых вод с проезжей части. Для этого будут уложены водопропускные трубы, построены дождеприемные колодцы, водоотводные лотки и кюветы.

Для жителей близлежащих населенных пунктов благоустроят шесть остановочных комплексов: организуют посадочные площадки, установят новые автопавильоны с искусственным освещением и туалеты.

«На отремонтированном участке предусмотрены барьерное ограждение протяженностью 14 тысяч погонных метров и новые дорожные знаки. Для безопасности пешеходов вдоль трассы в районе остановок построят тротуары с асфальтобетонным покрытием, тактильной плиткой и пешеходным ограждением. Нерегулируемые пешеходные переходы оснастят мигающими светофорами Т-7», - добавили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».