Губернатор держит на контроле строительство корпуса онкодиспансера

26.07.2022 | 13:34

Губернатор Олег Мельниченко призвал жестко контролировать каждый этап строительства лабораторно-диагностического корпуса областного онкодиспансера.

Об этом он заявил на встрече с заместителем председателя регионального правительства - министром здравоохранения Вячеславом Космачевым.

В настоящее время объект возводится ООО «СК «Промышленное строительство» в соответствии с графиком. Работы начались 1 января 2022 года и должны закончиться к 15 октября 2024-го. На них было выделено 845 млн 800 тыс. рублей.

«В семиэтажном корпусе площадью 134 000 квадратных метров разместятся и лаборатории, и генетико-морфологическая служба, и служба УЗИ-диагностики, и дневной стационар, и цитологическая и эндоскопическая службы. Цокольный этаж уже полностью готов, на первом этаже заканчивается строительство перегородок и боковых стен, по колоннам ушли на 2-3-й этажи. В этом году мы сможем выйти полностью на 5-6-й», - рассказал Вячеслав Космачев.

Олег Мельниченко отметил, что с учетом удорожания материалов стоимость объекта увеличивается, нужно оперативно фиксировать все изменения, чтобы направить в федеральный центр документы на выделение дополнительных средств.

«Если мы будем идти в графике или даже опережающими темпами, то нам всегда пойдут навстречу», - подчеркнул глава региона.

По его мнению, в новом корпусе будет совершенно иной уровень диагностики и лечения, а значит, и совершенно иные результаты, объект необходим пензенскому здравоохранению.

Олег Мельниченко поручил параллельно готовить проектно-сметную документацию на хирургический корпус, чтобы начать его строительство в 2024 году.

«Нам нужно кардинальным образом менять ситуацию с областным онкологическим диспансером, строить, как это было запланировано, хирургический корпус и центр ПЭТ/КТ-диагностики. Чтобы ускорить процесс, рассмотрите возможность работы в рамках государственно-частного партнерства. Наша главная цель - ранняя диагностика онкологических заболеваний, правильная организация лечения и снижение смертности», - резюмировал губернатор.