Олег Мельниченко поддержит проекты участников форума «iВолга»

25.07.2022 | 14:48

В понедельник, 25 июля, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил X форум «iВолга» в Самарском регионе - место притяжения самых талантливых и активных молодых людей со всей России. Он стартовал 21 июля и продлится до 29-го.

От Пензенской области на форум заявилось самое большое количество участников - 90 человек (а в целом от пензенцев было подано более 650 заявок по различным направлениям). Представители делегации тепло встретили губернатора, показали ему шатер региона, выставку абашевской игрушки, рассказали о своих проектах.

«Молодцы! Я знаю, что сюда приехать непросто, надо сначала свои проекты защитить и по крайней мере показать себя серьезным образом. Открою секрет: когда в 2013 году форум «iВолга» только начался, я работал как раз в аппарате полномочного представителя Президента РФ в ПФО, был заместителем полпреда Президента РФ. Соответственно, «iВолга» - это лагерь, который, в принципе, я начинал», - рассказал Олег Мельниченко на общей встрече.

Он уточнил, что имел отношение к разработке концепции форума.

«Рад, что удалось создать молодежную площадку для обсуждения идей, инициатив, направленных на развитие России и нашего региона. От Пензенской области на грантовый конкурс представляются три проекта. Готов поддержать их и на областном уровне.

Это проекты о новой методике преподавания с использованием голограмм, проект проведения трехдневного интенсива для школьников и «Муниципальный драйвер» для участия сельской молодежи в федеральных грантовых конкурсах. После форума обсудим с участниками наши совместные планы», - заявил губернатор.

Молодежный форум «iВолга» проводится в Самарской области с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, с 2015 года совместно с Инклюзивным ресурсным центром организована работа «Инклюзивного городка». Ежегодно в работе принимают участие и представители Пензенской области.

Лейтмотивом десятого, юбилейного форума стала тема «Единство народов и этнокультурное многообразие». Форум по праву считается одним из наиболее значимых и масштабных окружных мероприятий в сфере государственной молодежной политики.