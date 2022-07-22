Пензенские ходоки поблагодарили главу «Термодома»

22.07.2022 | 16:28

Представители пензенского движения скандинавской ходьбы выразили благодарность руководителю строительного холдинга «Термодом» Рафику Ибрагимову после посещения Города Спутника и знакомства с его инфраструктурой.

«Чувствуется, что это очень ответственный человек, болеющий душой за то, чтобы населению было очень комфортно», - подчеркнула Любовь Марченко.

«Хочется выразить благодарность энтузиасту, который взялся на бурьянах возвести такое прекрасное чудо. Считаю, что пензяки должны его благодарить», - добавила Галина Ковалева.

«Термодом» продолжает вести работу по комплексному развитию территории, строя Город Спутник, в котором сегодня проживает больше 45 тысяч человек.