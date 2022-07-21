Общество

Пензенцам объяснили, куда сообщать о раненых диких животных

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница области с вопросом, касающимся взаимоотношений человека и природы.

«Если я увижу раненого лосенка или косулю, то почему я не должна к ним подходить? Ведь я могу их перевязать, напоить! И куда звонить, если я увижу такое животное на трассе? Если оно еще живое и его просто жалко?» - спрашивает читательница.

Ответ поступил из Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«Согласно действующему законодательству, изъятие животных из среды обитания осуществляется исключительно при наличии соответствующего разрешения.

Гражданам, в том числе участникам дорожного движения, ни в коем случае не следует подходить к дикому животному. Оно может напасть не только для защиты себя или детенышей, но и от испуга, неожиданности или опасаясь возможной агрессии с вашей стороны. Дайте ему возможность уйти», - рекомендует начальник охотуправления минлесхоза Денис Кисельманов.

В ответе также говорится, что в случае обнаружения раненого животного следует обратиться в диспетчерскую службу лесопожарного центра по телефону 8 (8412) 628-450.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

На шашлык покрамсать.

Гость||

Бродячие собаки,грызущие горожан - дикие животные?

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