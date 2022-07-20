Общество

Зареченцев предупредили о новых отключениях горячей воды

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Жителей Заречного предупредили об очередных отключениях горячей воды. Следующий (третий) этап гидравлических испытаний тепловых сетей пройдет в закрытом городе в конце месяца.

Подачу воды будут прекращать с 8:00 до 17:00 с 26 по 28 июля.

«Кроме того, во время ремонта тепловой сети 20 июля отключат воду в домах № 28, 30 и 32 на проспекте Мира», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Горожан, находящихся рядом с объектами тепловой инфраструктуры во время испытаний, попросили соблюдать осторожность: не подходить к местам, откуда идет пар, и не проезжать через парящие лужи на машинах.

Сообщать об утечках горячей воды, появлении пара или промоин можно по телефону 65-53-38 (аварийно-диспетчерская служба).

Первый этап гидравлических испытаний прошел в Заречном в середине июня, второй - в конце. Тогда в городе также отключали горячую воду.

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