Жители Вадинского района останутся без газа из-за ремонта сетей

19.07.2022 | 12:00

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует о том, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» плановых ремонтных работ с 8:00 до 17:00 4 августа будет приостановлено газоснабжение абонентов Вадинского района.

Речь идет о селах Большая Лука, Вадинск, Каргалей, Кармалейка, Ключи, Рахмановка, Ртищево, Серго-Поливаново, Ягановка, деревнях Аткино, Свищево, Лопатино, Тенево, Умет.

Повторные пуски газа населению будут осуществлены АО «Газпром газораспределение Пенза» в течение двух дней после подачи газа в сети газораспределения общества.