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Общество

В Пензе фрезеруют автодорогу на улице Измайлова

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В Пензе началось фрезерование проезжей части на улице Измайлова. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в администрации города.

Работы идут на участке от остановки общественного транспорта «Автоколонна № 1546» до дома № 55 на улице Измайлова. Здесь обустроят выравнивающий слой и верхнее покрытие.

Также подрядная организация приступила к ремонту дороги на Старо-Черкасской улице.

Кроме того, сегодня на Яблоневой идет подготовка основания, на Лермонтова - устройство асфальтобетонного покрытия на съездах, на Кирова - демонтаж бортового камня.

«В 2022 году улучшить дорожную инфраструктуру планируется на 94 улицах Пензы. Общая протяженность участков, на которых выполнят замену верхнего слоя покрытия, составит более 50 километров», - сообщили в пресс-службе администрации города.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

К зиме асфальт покладут?

Гость||

Гость писал(a):

К зиме асфальт покладут?
Скорее на работу и качество покладут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на Кирова - демонтаж бортового камня.
Вот самая главная работа

Имя: Гость
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