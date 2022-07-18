В Пензе фрезеруют автодорогу на улице Измайлова

18.07.2022 | 15:19

В Пензе началось фрезерование проезжей части на улице Измайлова. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в администрации города.

Работы идут на участке от остановки общественного транспорта «Автоколонна № 1546» до дома № 55 на улице Измайлова. Здесь обустроят выравнивающий слой и верхнее покрытие.

Также подрядная организация приступила к ремонту дороги на Старо-Черкасской улице.

Кроме того, сегодня на Яблоневой идет подготовка основания, на Лермонтова - устройство асфальтобетонного покрытия на съездах, на Кирова - демонтаж бортового камня.

«В 2022 году улучшить дорожную инфраструктуру планируется на 94 улицах Пензы. Общая протяженность участков, на которых выполнят замену верхнего слоя покрытия, составит более 50 километров», - сообщили в пресс-службе администрации города.