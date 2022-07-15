Общество

Пензенским детям привили любовь к чтению игрой в детективов

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Еще пять минут назад были простыми детьми, играющими во дворе, а затем все стали детективами. Пришлось срочно расследовать непонятные происшествия со множеством улик и отпечатков и даже составлять фоторобот предполагаемого злоумышленника.

Все собранные доказательства отправились к экспертам в криминалистическую лабораторию - в их роли выступили специалисты областной библиотеки для детей и юношества.

«Мы сейчас будем искать еще определенные улики, которые оставил преступник, с помощью книжки-картинки, где есть определенные задания», - сообщила главный библиотекарь областной библиотеки для детей и юношества Людмила Абросимова.

На самом все расследование сводится к одному - в увлекательной форме привить детям любовь к чтению.

«Знакомимся с книгами-детективами, выполняем задания и ищем литературные находки», - пояснила библиотекарь областной библиотеки для детей и юношества Евгения Малокопеева.

«Мы проводим мероприятия еженедельно, темы абсолютно разные: от динозавров до рыцарей, пиратов, разбойников, научные темы - любые», - отметила библиотекарь областной библиотеки для детей и юношества Анна Токарева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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