Олег Мельниченко оценил благоустройство Сердобска

15.07.2022 | 19:10

Жизненно важный объект инфраструктуры практически готов к сдаче. В Сердобском районе завершается строительство дороги к сельскохозяйственному предприятию.

О том, что существует проблема с проезжей частью, сотрудники завода рассказывали губернатору во время его прошлого визита. Спустя несколько месяцев Олег Мельниченко проинспектировал ход работ по укладке асфальтового полотна. Это не единственная новая дорога в районе.

«Подъезд к селу Песчанка, центральная усадьба данного сельсовета», - рассказал глава администрации Сердобского района Александр Бедикин.

В общей сложности на ремонт проезжей части в Сердобском районе выделено более 60 миллионов рублей. Немало средств уходит и на восстановление дворовых территорий.

«Заедем в любой двор, где многоквартирный дом стоит, - там так же будет?» - поинтересовался губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

На что получил ответ: процесс идет, около 20 дворов благоустроено.

Детская площадка в сквере имени Василия Слепцова появилась совсем недавно. Его реставрируют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», работы уже на стадии завершения.

А в школе № 9 все готово. По поручению губернатора в общеобразовательном заведении провели капремонт актового зала на 150 человек, теперь приводят в порядок место для занятий физкультурой.

Капитальный ремонт завершен и в детской школе искусств. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили более 12 миллионов рублей. Теперь в здании 1957 года постройки находиться не только безопасно, но и приятно.

«У нас единственных в нашем районе существует предпрофессиональная программа «Искусство балета», и мы по ней успешно занимаемся», - рассказала заведующая учебной частью ДШИ г. Сердобска Екатерина Гаврикова.

«Балет - это хорошо», - согласился губернатор.

В ближайшее время планируется заменить и внутреннее убранство школы искусств.

«После ремонта мебель надо нормальную поставить, оборудовать, стулья новые, кресла поставить», - добавил глава региона.

В рамках поездки Олег Мельниченко проинспектировал также ход восстановительных работ в Сердобской межрайонной больнице. Здесь в самом разгаре капитальный ремонт главного корпуса. В скором времени появится новый оперблок, отвечающий всем современным требованиям.

«Находится на моем личном контроле, поэтому надеюсь, что все у нас будет как положено», - отметил Олег Мельниченко.

Ремонт кровли закончится до 15 сентября, а оперблок будет готов к сдаче 15 ноября. Всего на модернизацию межрайонной больницы планируется направить более 90 миллионов рублей.