Общество

Единственный в Пензе детсад для аллергиков отремонтируют

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Филиал «Крепыш» детского сада № 39 для ребят-аллергиков намерены капитально отремонтировать.

Такой ответ поступил от администрации Пензы на обращение подписчицы губернатора в соцсети «ВКонтакте». Женщина раскритиковала состояние дошкольного учреждения.

Душевые лейки и краны сломаны. Детские площадки - советское наследие. Родители с воспитателями за свои средства каждый год красят, делают косметический ремонт. По какой причине сад в таком запущенном состоянии?» - поинтересовалась горожанка.

В мэрии согласились с оценкой, отметив, что садик построили в 1961 году и здание нуждается в капитальном ремонте.

«Вместе с тем в 2021 году в этом детском саду проводился частичный ремонт в четырех группах. В двух группах проведен капитальный ремонт туалетных комнат с полной заменой сантехники, еще в одной группе в туалете заменены унитазы. Кроме того, в трех группах установлены пластиковые окна, в одной группе проведена частичная замена оконных блоков. Помещения группы, где требуется ремонт, временно будут законсервированы до проведения ремонтных работ», - объяснили пензячке.

Представитель городской администрации добавил, что капремонт учреждения предусмотрят в проекте бюджета на 2024-2025 годы.

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