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Глас народа

Советское наследие: пензячка раскритиковала состояние детсада

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Филиал «Крепыш» детского сада № 39 на улице Кулибина, 5, в Пензе снова на слуху. Теперь горожане обсуждают внутренний и внешний вид дошкольного учреждения.

«Обратите внимание на единственный аллергологический сад в Пензе. Не было капитального ремонта с момента основания - времен СССР. Окна деревянные, все двери - советское наследие, туалеты - чаши Генуя и, извините, воняют от старости.

Душевые лейки и краны сломаны. Детские площадки - советское наследие. Родители с воспитателями за свои средства каждый год красят, делают косметический ремонт. По какой причине сад в таком запущенном состоянии?» - поинтересовалась пользовательница Марина К. на странице губернатора во «ВКонтакте».

По состоянию на 9:30 14 июля никто из официальных лиц женщине не ответил.

В конце мая родители забили тревогу: они переживали, что из-за низкой посещаемости учреждение закроют, прошла информация о сокращении штата педагогов. Тогда же появились данные, что с 1 сентября ликвидируют только две группы из пяти.

«В этом году детки сюда не набираются. Складывается такое впечатление, что родители в нашем городе не знают, даже и не слышали, что есть такой сад для детей с аллергическими заболеваниями», - рассказала тогда мать одного из воспитанников.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура, сотрудники которой решили выяснить, не нарушаются ли права детей на доступность дошкольного образования. Как оказалось, решения об отказе в предоставлении мест не принимались. Оснований для применения мер прокурорского реагирования не нашли.

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Гость||

Нет в Пензе радеющего за город ни мэра, ни губернатора,

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